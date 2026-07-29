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В ПВР Таганрога находятся 52 человека после беспилотной атаки

В ПВР Таганрога находятся 52 человека после беспилотной атаки

В пункте временного размещения Таганрога находятся 52 человека после атаки БПЛА ночью 29 июля. Об этом информирует губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как отметил глава региона, среди эвакуированных людей есть 8 детей.

Сейчас на месте чрезвычайной ситуации продолжают работать представители оперативных служб, территория оцеплена.

- После завершения всех работ пострадавший дом будет обследован экспертами для определения возможности дальнейшего проживания, - отметил Юрий Слюсарь.

Напомним, минувшей ночью в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще двое пострадали.
Фото: Дондей.
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