В ПВР Таганрога находятся 52 человека после беспилотной атаки

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В пункте временного размещения Таганрога находятся 52 человека после атаки БПЛА ночью 29 июля. Об этом информирует губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Как отметил глава региона, среди эвакуированных людей есть 8 детей.Сейчас на месте чрезвычайной ситуации продолжают работать представители оперативных служб, территория оцеплена.- После завершения всех работ пострадавший дом будет обследован экспертами для определения возможности дальнейшего проживания, - отметил Юрий Слюсарь.Напомним, минувшей ночью в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще двое пострадали.