В Пролетарском районе Ростова под колесами поезда погибла молодая мама

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону под колесами поезда погибла молодая мама. Происшествие случилось 22 апреля.Как сообщает портал DonDay.ru, Анастасии Севостьяновой было всего 26 лет. Смертельное ДТП произошло в районе железнодорожной станции Кизитеринка. Движущийся на большой скорости состав не успел затормозить перед пешеходом. Все подробности случившегося уточняются.У девушки остались 5-летняя дочь и пожилая мама. У них нет средств для того, чтобы похоронить Анастасию. Если у вас есть возможность оказать помощь семье Севостьяновых, вы можете связаться по номеру телефона: 8-989-631-00-45 (Александра).