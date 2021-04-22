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В Пролетарском районе Ростова под колесами поезда погибла молодая мама

В Пролетарском районе Ростова под колесами поезда погибла молодая мама

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону под колесами поезда погибла молодая мама. Происшествие случилось 22 апреля.

Как сообщает портал DonDay.ru, Анастасии Севостьяновой было всего 26 лет. Смертельное ДТП произошло в районе железнодорожной станции Кизитеринка. Движущийся на большой скорости состав не успел затормозить перед пешеходом. Все подробности случившегося уточняются.

У девушки остались 5-летняя дочь и пожилая мама. У них нет средств для того, чтобы похоронить Анастасию. Если у вас есть возможность оказать помощь семье Севостьяновых, вы можете связаться по номеру телефона: 8-989-631-00-45 (Александра).

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