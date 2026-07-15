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В Пролетарском районе Ростова неизвестный ударил несколько машин и скрылся

В Пролетарском районе Ростова неизвестный ударил несколько машин и скрылся

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону неизвестный ударил четыре автомобиля и скрылся. Происшествие случилось утром 15 июля на Вересаева.

Ростовчан разбудили громкие звуки ударов с улицы. Из окна они увидели, как их машины одну за другой бьет неизвестный черный минивен. Как он там оказался и зачем устроил массовое побоище автомобилей неизвестно. Машины местных жителей сильно пострадали. Урон был нанесен четырем автомобилям. Сильнее всего пострадала машина, которая первой приняла удар. Но сильнее всего ростовчан поразило, что виновник уехал с места аварии. Теперь его ищет полиция.
Фото: соцсети.
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