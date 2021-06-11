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В Подмосковье разыскивают 49-летнего мужчину из Ростовской области

В Подмосковье разыскивают 49-летнего мужчину из Ростовской области

В Ростовской области разыскивают 49-летнего Вячеслава Марнычева. Об этом сообщила полиция по Наро-Фоминскому городскому округу 16 июня.

Житель Каменска-Шахтинского ушёл из дома 5 июня и не вернулся. Мужчина не выходил на связь с родственниками уже больше 10 дней. Как Вячеслав оказался в Московской области и почему не сообщил родным - неизвестно.

На вид пропавшему - около 50 лет. У него короткая стрижка и, возможно, щетина. Среди особых примет: у Вячеслава есть две татуировки, скалящийся тигр - на одном плече и череп в берете - на другом. Кроме того, у мужчины имеется послеоперационный шрам на животе.

В день исчезновения Вячеслав был одет в футболку белого цвета, спортивные синие штаны, чёрные туфли и куртку в полоску красного и синего цветов. Если вы увидите этого мужчину на улице, обязательно сообщите по одному из номеров:
8 (496) 34-3-91-92;
8 (496) 34-3-56-72;
8 (929) 56-7-37-02.

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