В Платове самолет Москва - Ростов едва не врезался в снегоуборочную машину

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В ростовском аэропорту самолет из Москвы едва не врезался в снегоуборочную технику. Инцидент случился 26 декабря при посадке воздушного судна в Платове.Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс SU 1156 сообщением Москва - Ростов-на-Дону. Судно, вылетевшее из Шереметьево, через пару часов пошло на посадку в донской столице. Однако с первого раза сесть не удалось: на взлетно-посадочной полосе находилась снегоуборочная машина. Тогда пилот, пытаясь избежать столкновения, пошел на второй круг. Он пролетел еще раз над аэропортом, прежде чем окончательно приземлиться.После случившегося Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту нарушения законодательства в сфере безопасности полетов.- При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - прокомментировали в ведомстве.