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В Первомайском районе Ростова горят баня и частный дом

В Первомайском районе Ростова горят баня и частный дом
В Первомайском районе Ростова-на-Дону полыхают баня, частный дом и пристройка. ЧП случилось 12 июля на улице Алексея Русова, 36.

Возгорание произошло около 15:00. Из-за сильного ветра пламя быстро охватило порядка 600 квадратных метров. На вызов приехали свыше 60 спасателей. В тушении пожара задействовано почти 20 единиц спецтехники.

- Объявлен второй ранг сложности пожара, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Предварительно, в происшествии обошлось без пострадавших.
Фото: Администрация Ростова
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