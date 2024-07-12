В Первомайском районе Ростова горят баня и частный дом
В Первомайском районе Ростова-на-Дону полыхают баня, частный дом и пристройка. ЧП случилось 12 июля на улице Алексея Русова, 36.
Возгорание произошло около 15:00. Из-за сильного ветра пламя быстро охватило порядка 600 квадратных метров. На вызов приехали свыше 60 спасателей. В тушении пожара задействовано почти 20 единиц спецтехники.
- Объявлен второй ранг сложности пожара, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Предварительно, в происшествии обошлось без пострадавших.