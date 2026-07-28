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В Октябрьском районе под колеса иномарки попал ребенок

В Октябрьском районе под колеса иномарки попал ребенок

В Октябрьском районе Ростовской области под колеса иномарки попал ребенок. Происшествие случилось вечером 27 июля на дороге Новочеркасск — Багаевская.

По предварительной информации, 62-летний водитель «Хендай Элантра», двигаясь со стороны поселка Донского в сторону Новочеркасска, сбил ребенка. В момент аварии 8-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте.

Несовершеннолетнюю увезли на «скорой», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Фото: Дондей.
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