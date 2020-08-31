В Новошахтинске женщину нашли задушенной в собственной квартире

Жительницу Новошахтинска нашли задушенной в собственной квартире 28 августа. В убийстве подозревают ее знакомого из Донецка. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.На допросе подозреваемый рассказал, что 27 августа был в гостях у знакомой. Внезапно они начали ссориться и в ходе конфликта разъяренный 38-летний мужчина задушил 35-летнюю женщину. А затем, чтобы создать видимость, что она наложила на себя руки, накинул ей на шею петлю-удавку.На данный момент решается вопрос о заключении подозреваемого, который полностью признал вину, под стражу. Ему грозит до 15 лет заключения.