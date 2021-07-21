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В Новошахтинске водители двух легковушек пострадали в лобовом ДТП

В Новошахтинске водители двух легковушек пострадали в лобовом ДТП
В Новошахтинске произошла авария двух отечественных авто. ДТП случилось 23 июля перед подъемом на центральное кладбище.

Автомобилист за рулем «ВАЗ-2112» ехал по улице Красный Проспект. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на «встречку». Там он врезался в «Ладу Гранту», которая двигалась прямо на него.

От сильного удара обе легковушки получили механические повреждения. У ВАЗа разбилось лобовое стекло, а дверь со стороны водителя оказалась заблокирована.

Очевидцы вызвали на место спасателей и медиков. Врачи диагностировали у водителя ВАЗа перелом ноги и другие многочисленные травмы. С помощью специального инструмента спасатели разрезали дверь легковушки и достали пострадавшего.

Как сообщили в ГКУ РО «РО ПСС», женщину, которая была за рулем «Лады», также забрала бригада скорой помощи.

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