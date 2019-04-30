В Новошахтинске пьяный мужчина хотел сбить на машине прохожего, а потом стал угрожать ему ножом



В Новошахтинске задержали дебошира, который хотел переехать на автомобиле мужчину, а потом стал угрожать ему ножом. Как 7 мая рассказали в Росгвардии, злоумышленник передан полиции.



Очевидцы рассказали, что неизвестный был за рулём в нетрезвом состоянии. Когда один из горожан сделал ему замечание, водитель стал пытаться переехать его на машине. Затем он вышел из салона и достал нож. Когда прохожие вызвали правоохранителей, нарушитель скрылся. По приметам силовики нашли подозреваемого на соседней улице. Увидев людей в форме, он стал убегать, а потом попытался напасть на росгвардейцев. Тем не менее его удалось задержать.



- Дебоширом оказался 26-летний молодой человек, - прокомментировали в федеральной службе.



Для дальнейшего разбирательства он передан полиции.