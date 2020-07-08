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В Новочеркасске женщина погибла под колёсами ВАЗа

В Новочеркасске женщина погибла под колёсами ВАЗа
В Новочеркасске в ДТП погиб пешеход. Происшествие случилось на улице Гагарина вечером 9 июля.
По предварительным данным, 39-летний водитель «ВАЗ-2121» сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
- Пострадавшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
Личность погибшей женщины пока не установлена. На вид ей - около 60 лет.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства происшествия.

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