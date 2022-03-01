В Новочеркасске задержали троих злоумышленников, ворвавшихся в банк с муляжом автомата

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В Новочеркасске задержали троих злоумышленников 28, 27 и 20 лет, которые 2 марта ворвались в банк с деревянным макетом автомата. Происшествие случилось в микрорайоне Донском, в одном из отделений денежно-кредитной организации.Таким образом дебоширы решили пошутить над сотрудниками банка. Один из них, держа муляж в руках, поинтересовался, есть ли рабочие места. Сотрудники в это время не растерялись и вызвали полицию.Подозреваемых задержали в тот же день. Они были пьяны, рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.