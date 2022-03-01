Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Новочеркасске задержали троих злоумышленников, ворвавшихся в банк с муляжом автомата

В Новочеркасске задержали троих злоумышленников, ворвавшихся в банк с муляжом автомата
В Новочеркасске задержали троих злоумышленников 28, 27 и 20 лет, которые 2 марта ворвались в банк с деревянным макетом автомата. Происшествие случилось в микрорайоне Донском, в одном из отделений денежно-кредитной организации.

Таким образом дебоширы решили пошутить над сотрудниками банка. Один из них, держа муляж в руках, поинтересовался, есть ли рабочие места. Сотрудники в это время не растерялись и вызвали полицию.

Подозреваемых задержали в тот же день. Они были пьяны, рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: ruffnews.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.