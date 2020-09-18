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В Новочеркасске возле реки до полусмерти избили мужчину

В Новочеркасске возле реки до полусмерти избили мужчину
В Новочеркасске возле реки Тузлов рыбаки нашли полуживого мужчину. Пострадавшего избили около 22 часов 21 сентября на улице Селекционной. Об этом сообщил источник DonDay-novocherkassk.

Как стало известно, еле живого, на вид 45-летнего, мужчину обнаружили в камышах. На место происшествия вызвали «скорую». Медики диагностировали множественные ранения и серьёзную травму головы. Пострадавшего увезли в реанимацию БСМП в тяжёлом состоянии.

У пациента не было при себе никаких документов. Поэтому его личность до сих пор остаётся неизвестной. Специалисты продолжают бороться за жизнь избитого мужчины в отделении интенсивной терапии.

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