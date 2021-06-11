В Новочеркасске военнослужащего осудили почти на 4 года за ДТП с тремя погибшими
Новочеркасский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, по вине которого в результате ДТП погибли три человека.
Авария произошла вечером 24 августа на трассе Новочеркасск – Каменоломни. За рулем «Мерседеса» находился 23-летний военный, который вез 24-летнего сослуживца и его супругу. Пассажиры не были пристегнуты, а водитель ехал с превышением скорости. Вылетев на «встречку», шофер врезался в «Фиат Альбеа». В результате столкновения погибли молодые супруги. Смертельным ДТП стало и для 71-летней пассажирки «Фиата». Госпитализированы пятеро пострадавших, в числе которых - двухлетний ребенок.
Выяснилось, что погибшие - Максим и Елена Григорьевы. В Ростовскую область они приехали из Новосибирска по распределению. В день трагедии за рулем «Мерседеса» Максима находился солдат, получивший права за два месяца до ДТП.
Приговором суда водитель «Мерседеса» был признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Виновного также лишили на 3 года права управления транспортными средствами.