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В Новочеркасске водитель на угнанном ВАЗе сбил 38-летнюю женщину

В Новочеркасске водитель на угнанном ВАЗе сбил 38-летнюю женщину
В Новочеркасске водитель на угнанном ВАЗе сбил пешехода. ДТП произошло на Харьковском шоссе 13 июня около 11 часов, сообщает Donday Новочеркасск.

По информации издания, 25-летний мужчина был дома у своей приятельницы. Не спрашивая ее разрешения. Он взял у женщины ключи от авто, завел ее и уехал. На Харьковском шоссе водитель «Четырнадцатой» стал обгонять стоявшую впереди «Ладу Гранту». Прямо в этот момент дорогу перед «Ладой» переходила 38-летняя женщина. Мужчина за рулем ВАЗа не заметил ее и не притормозил. В результате автомобиль наехал на несчастную. После этого водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали.

Позже мужчина, спровоцировавший ДТП, позвонил хозяйке авто. Она уговорила его вернуться на место происшествия. Знакомый послушал ее и действительно приехал обратно на Харьковское шоссе. Теперь с ним будут разбираться правоохранительные органы.

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