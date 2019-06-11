В Новочеркасске водитель на угнанном ВАЗе сбил 38-летнюю женщину



В Новочеркасске водитель на угнанном ВАЗе сбил пешехода. ДТП произошло на Харьковском шоссе 13 июня около 11 часов, сообщает Donday Новочеркасск.



По информации издания, 25-летний мужчина был дома у своей приятельницы. Не спрашивая ее разрешения. Он взял у женщины ключи от авто, завел ее и уехал. На Харьковском шоссе водитель «Четырнадцатой» стал обгонять стоявшую впереди «Ладу Гранту». Прямо в этот момент дорогу перед «Ладой» переходила 38-летняя женщина. Мужчина за рулем ВАЗа не заметил ее и не притормозил. В результате автомобиль наехал на несчастную. После этого водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали.



Позже мужчина, спровоцировавший ДТП, позвонил хозяйке авто. Она уговорила его вернуться на место происшествия. Знакомый послушал ее и действительно приехал обратно на Харьковское шоссе. Теперь с ним будут разбираться правоохранительные органы.