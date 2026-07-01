В Новочеркасске в результате ДТП пострадал 67-летний водитель
Вечером 30 июня в Новочеркасске на улице Ермака произошло ДТП, в котором пострадал 67-летний мужчина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер», двигаясь по второстепенной дороге. Он проигнорировал правило приоритета и не уступил дорогу 67-летнему водителю «Фольксваген Поло», который пересекал нерегулируемый перекресток.
В результате столкновения травмы получил водитель «Фольксвагена», его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.