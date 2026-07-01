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В Новочеркасске в результате ДТП пострадал 67-летний водитель

В Новочеркасске в результате ДТП пострадал 67-летний водитель
Вечером 30 июня в Новочеркасске на улице Ермака произошло ДТП, в котором пострадал 67-летний мужчина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер», двигаясь по второстепенной дороге. Он проигнорировал правило приоритета и не уступил дорогу 67-летнему водителю «Фольксваген Поло», который пересекал нерегулируемый перекресток.

В результате столкновения травмы получил водитель «Фольксвагена», его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: Госавтоинспекция РО
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