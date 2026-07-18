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В Новочеркасске тушат ландшафтный пожар

В Новочеркасске тушат ландшафтный пожар
В Новочеркасске Ростовской области тушат ландшафтный пожар. О возгорании проинформировали в городской администрации.

Инцидент произошел 18 июля в пойме реки Тузлов. По данным властей, огнем охватило 500 квадратных метров.

На месте работают специалисты. О пострадавших не сообщается.
Фото: соцсети
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