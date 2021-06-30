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В Новочеркасске судья умер на рабочем месте

В Новочеркасске судья умер на рабочем месте
Фото: Сергей Сивенков проводит беседу с военнослужащими.

В Новочеркасске судья гарнизонного суда скончался во время работы. 44-летний Сергей Сивенков умер 2 июля.

В тот день мужчина находился в своем кабинете. В какой-то момент ему стало плохо. Коллеги вызвали бригаду медиков. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно. Сергей Сивенков скончался на своем рабочем месте.

Как сообщил DonDay Новочеркасск, причины смерти станут известны позже.

Сергей Сивенков проработал в гарнизонном военном суде города Новочеркасска более 10 лет.

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