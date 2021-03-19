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В Новочеркасске ссора двух сестер закончилась поножовщиной

В Новочеркасске ссора двух сестер закончилась поножовщиной
В Новочеркасске 29-летняя девушка ударила ножом младшую сестру. Происшествие случилось в ночь на 21 марта.

По предварительной информации, в тот вечер девушки поссорились из-за молодого человека. Родственницы перешли на крик, а затем устроили драку. В какой-то момент старшая сестра схватила нож и вонзила его в грудь 23-летней девушке.

К счастью, рана оказалась несмертельной - лезвие не дошло до сердца. Пострадавшую госпитализировали в хирургию городской БСМП.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, в отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Девушке грозит до 10 лет тюрьмы.

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