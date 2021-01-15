В Новочеркасске собака попала в капкан и лишилась лапы

В Новочеркасске собака лишилась лапы, попав в капкан. Об этом 18 января Rostov.ru рассказал руководитель зоозащитной организации Илья Нурутдинов.Собака по кличке Рыжик живет на одном из заброшенных участков на улице Сарматской. Местные жители подкармливали ее, принося еду. В начале января волонтёры пришли кормить дворнягу, но ее не оказалось на участке. Спустя две недели Рыжик вернулась самостоятельно. На трех лапах. Истощенная, обезвоженная и напуганная.Полугодовалой малышке требовались срочная медицинская помощь и уход, но из-за стресса, страха и боли животное никого к себе не подпускало. Тогда Рыжика обездвижили с помощью щадящего наркоза. Так как испуганная собака вела себя агрессивно, для этого пришлось использовать ветеринарное ружье с дротиками.Бедолагу отвезли в ветклинику, где провели несложную операцию. Часть кости и кожи удалили, сформировав на левой задней лапке культю.- Благодаря низкой температуре воздуха рана не начала гнить, - рассказывает Илья. - Поэтому проблем во время операции не возникло.На кости Рыжика обнаружили проволочную удавку. Обычно такие ставят для охоты на зайцев, которых из-за плодовых деревьев развелось на дачах довольно много. Вероятно, животное попало в одну из них.- Скорее всего, пока собака пыталась вырваться из ловушки, проволока затягивалась все сильнее, - объяснил зоозащитник. - В итоге лапа оказалась настолько передавлена, что случился некроз (отмирание ткани), и конечность буквально отвалилась в районе коленного сухожилия.Вот так, потеряв лапу, обезумевшая от боли и страха Рыжик смогла выбраться из капкана и вернуться домой.Сейчас четвероногая находится на передержке с медикаментозным лечением и активным откармливанием. Помимо обезболивающего и антибиотиков, собаке дают пробиотики и витамины. Такой лекарственный рацион предстоит Рыжику еще ближайший месяц, пока не снимут швы. Однако молодая собачка может пойти на поправку намного раньше. Малышка чувствует себя уже значительно лучше. Остается надеяться, что вскоре Рыжик забудет о мучениях в капкане, как о страшном сне, и больше не попадет в опасную ловушку.