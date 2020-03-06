В Новочеркасске с помощью квадрокоптера пытались передать наркотики в колонию



В колонию Новочеркасска пытались передать большое количество запрещённых предметов. Инцидент произошёл в ИК № 14 на улице Макаренко.



В ночь на 13 марта патрульные заметили в воздухе над территорией режимного учреждения квадрокоптер. Вскоре они нашли автомобиль, из которого мужчина и женщина управляли беспилотным аппаратом.



На место вызвали сотрудников полиции. В автомобиле обнаружили два пакета с белым порошком, пять пакетов тёмно-зелёного вещества, предположительно, наркотического содержания, две тысяч капсул лекарства, четыре пол-литровые бутылки со спиртосодержащей жидкостью и один мобильный телефон.



- Задержанные граждане и изъятые запрещенные предметы переданы сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства, - прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.



Устанавливаются все лица, которые могли быть причастны к происшествию.

