В Новочеркасске рецидивист вынес из дома два мобильных телефона



В городе Новочеркасске ранее судимый мужчина вынес из дома два мобильных телефона. Происшествие случилось 4 октября.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 48-летний мужчина шел по улице и увидел, что в одном из домов открыта дверь. Он пробрался на участок, зашел в помещение и вынес из комнаты устройства связи. С добычей он сбежал.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали, - отметили в ведомстве. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».