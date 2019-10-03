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В Новочеркасске рецидивист вынес из дома два мобильных телефона

В Новочеркасске рецидивист вынес из дома два мобильных телефона
В городе Новочеркасске ранее судимый мужчина вынес из дома два мобильных телефона. Происшествие случилось 4 октября.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 48-летний мужчина шел по улице и увидел, что в одном из домов открыта дверь. Он пробрался на участок, зашел в помещение и вынес из комнаты устройства связи. С добычей он сбежал.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали, - отметили в ведомстве. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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