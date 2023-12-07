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В Новочеркасске разыскивают пропавшего 37-летнего Валерия Вересова

В Новочеркасске разыскивают пропавшего 37-летнего Валерия Вересова
В Новочеркасске Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 37-летнего Валерия Вересова. Мужчина не выходит на связь уже неделю.

Последний раз Валерия видели еще 30 ноября. Он ушел из дома по делам и обратно не вернулся. В отчаянии родственники пропавшего обратились в полицию и к волонтерам.

Мужчине на вид - около 40 лет, он худой и высокий (рост - 190 сантиметров). У него голубые глаза и темно-русые волосы. Может быть одет в камуфляжную одежду.

Если вы видели Валерия Вересова, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт.
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