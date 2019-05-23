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В Новочеркасске пропал 16-летний подросток

В Новочеркасске пропал 16-летний подросток
В Новочеркасске ищут 16-летнего Никиту Снежко. Юношу разыскивают родственники и правоохранители с 24 мая. Он вышел из реабилитационного центра и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Когда поступило сообщение, что парень пропал, родные забили тревогу. Правоохранители разметили объявления об исчезновении Никиты.

Подростку на вид около 15-16 лет. Он небольшого роста, тело худощавое. Короткие светло-русые волосы. На момент, как Никита пропал, на нем был майка светло-серого цвета. Кроме того, он был одет в бежевые шорты с белыми вставками, а на ногах кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о том, где может находится подросток, просьба сообщить по телефонам 8 (86360) 2-01-46 или 102.

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