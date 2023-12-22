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В Новочеркасске при взрыве газа в многоэтажке пострадали трое, включая ребенка

В Новочеркасске при взрыве газа в многоэтажке пострадали трое, включая ребенка
В Новочеркасске три человека, включая ребенка, пострадали при взрыве газа в многоэтажке. ЧП случилось днем 22 декабря в одной из квартир дома №265 на улице Буденновской.

Около 14:30 в жилье на пятом этаже девятиэтажки проводили отделочные работы. Когда задели систему ГВС (газовоздушной смеси) в газовом котле, он взорвался. Удар был настолько мощным, что выбило окна. Затем начался пожар.

Соседи тут же вызвали спасателей и выбежали на улицу. Всего пожарные эвакуировали 10 человек.

К прибытию 36 огнеборцев на 12 спецмашинах полыхала почти вся квартира. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Потушить пламя удалось почти через час.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в числе пострадавших - ребенок и двое взрослых. Их с ожогами доставили в ЦГБ Новочеркасска.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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