В Новочеркасске при взрыве газа в многоэтажке пострадали трое, включая ребенка

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Новочеркасске три человека, включая ребенка, пострадали при взрыве газа в многоэтажке. ЧП случилось днем 22 декабря в одной из квартир дома №265 на улице Буденновской.Около 14:30 в жилье на пятом этаже девятиэтажки проводили отделочные работы. Когда задели систему ГВС (газовоздушной смеси) в газовом котле, он взорвался. Удар был настолько мощным, что выбило окна. Затем начался пожар.Соседи тут же вызвали спасателей и выбежали на улицу. Всего пожарные эвакуировали 10 человек.К прибытию 36 огнеборцев на 12 спецмашинах полыхала почти вся квартира. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Потушить пламя удалось почти через час.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в числе пострадавших - ребенок и двое взрослых. Их с ожогами доставили в ЦГБ Новочеркасска.