В Новочеркасске при взрыве газа в многоэтажке пострадали трое, включая ребенка
В Новочеркасске три человека, включая ребенка, пострадали при взрыве газа в многоэтажке. ЧП случилось днем 22 декабря в одной из квартир дома №265 на улице Буденновской.
Около 14:30 в жилье на пятом этаже девятиэтажки проводили отделочные работы. Когда задели систему ГВС (газовоздушной смеси) в газовом котле, он взорвался. Удар был настолько мощным, что выбило окна. Затем начался пожар.
Соседи тут же вызвали спасателей и выбежали на улицу. Всего пожарные эвакуировали 10 человек.
К прибытию 36 огнеборцев на 12 спецмашинах полыхала почти вся квартира. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Потушить пламя удалось почти через час.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в числе пострадавших - ребенок и двое взрослых. Их с ожогами доставили в ЦГБ Новочеркасска.