В Новочеркасске похоронили шестого подростка, попавшего в ДТП
В Новочеркасске местные жители простились с шестым подростком, который попал в смертельное ДТП со своими друзьями. Похороны состоялись 26 апреля.
Проводить в последний путь 15-летнего Максима собрались его родственники, одноклассники, учителя, знакомые.
Мальчик был единственным выжившим из шести школьников, находившихся в автомобиле «Хендай Солярис» в трагическое утро 18 апреля. В тяжёлом состоянии, с переломом черепа, его доставили в БСМП города Новочеркасска. В течение пяти суток врачи боролись за его жизнь. Но Максим скончался вечером 23 апреля, так и не придя в сознание.
Смертельная авария произошла в день рождения одного из несовершеннолетних. Водитель иномарки, праздновавший своё 14-летие, предложил друзьям покататься по ночному городу. Втайне от родителей он взял ключи от отцовской иномарки и сел за руль. Компания рассекала по Новочеркасску несколько часов. Уже к утру, двигаясь в сторону дома, неопытный водитель не справился с управлением и на большой скорости влетел в дерево. От сильного удара машина превратилась в груду металла.
Пять человек скончались на месте: 14-летний автомобилист, два мальчика 13-летнего и 15-летнего возраста и две девочки 14 и 15 лет. Уцелеть смог только один подросток, 15-летний Максим. Он находился в коме в течение пяти дней. Однако травмы оказались настолько тяжёлыми, что ему не удалось выкарабкаться.
Похороны троих ребят прошли 20 апреля. Тогда в Новочеркасске объявили траур: приспустили флаги, отменили развлекательные мероприятия. На следующий день состоялось прощание с четвёртым юношей. Тело пятого мальчика родители увезли на родину, в Армению, где его предали земле.