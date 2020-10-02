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В Новочеркасске осудили военного, избившего в туалете начальника

В Новочеркасске осудили военного, избившего в туалете начальникая сообщила пресс-служба Новочеркасского гарнизонного военного суда.

Происшествие случилось в августе 2019 года. Подсудимый Чипов должен был вступить в наряд один, так как его сослуживца освободили от служебных обязанностей в тот день. Однако мужчину это не устроило: разозлившись, он затащил начальника в туалет и ударил в челюсть. Потерпевший не удержался на ногах, упал на кафельный пол, ударился головой и потерял сознание.

Осознав, что натворил, дебошир оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и извинился.

Вину Чипова признали. Однако положительная характеристика командования воинской частью, денежные пожертвования в различные всероссийские организации и отсутствие дисциплинарных взысканий смягчили наказание до одного года условного заключения.

- Суд принял решение, что исправление Чипова возможно и без реального отбывания наказания, связанного с изоляцией от общества, - прокомментировали в суде.

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