В Новочеркасске нашли труп пропавшего 23-летнего парня

В Новочеркасске обнаружили тело пропавшего 23-летнего парня. Дмитрия Орлова разыскивали около суток. Труп молодого человека нашли за одним из зданий на улице Силикатной, недалеко от дома.Житель Новочеркасска учился на 2-м курсе магистратуры ЮРГПУ (ранее - НПИ) по специальности «Нанотехнологии в электронике». По словам знакомых, парень был закрытым и отрешенным, ни с кем не общался. При этом он хорошо учился.Также знакомые Дмитрия отмечают, что у парня были психологические проблемы. Он пил лекарства и обращался за помощью к специалистам.Следов насильственной смерти не обнаружено. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.