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В Новочеркасске мужчина пострадал при пожаре в жилом доме

В Новочеркасске мужчина пострадал при пожаре в жилом доме
В Новочеркасске мужчина отравился угарным газом во время пожара в жилом доме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Возгорание произошло ранним утром 5 июля на Красном спуске, 41. По словам очевидцев, в подъезде появился густой дым, после чего люди вызвали пожарных. Когда расчеты прибыли на место, огонь распространился на два квадратных метра.

К тушению привлекли восемь специалистов и две единицы техники. Пламя удалось ликвидировать спустя полчаса.

Во время происшествия пострадал мужчина. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом.
Фото: Дондей
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