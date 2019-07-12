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В Новочеркасске мотоциклист пострадал в ДТП с участием ВАЗа

В Новочеркасске мотоциклист пострадал в ДТП с участием ВАЗа
В Новочеркасске мотоциклист пострадал в ДТП с участием ВАЗа. Авария произошла на выезде из города 13 июля около 6 часов. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.

По данным издания, мужчина за рулем «ВАЗ-2107» выезжал с заправки через сплошную линию разметки. Он не предоставил проезд мотоциклисту, который направлялся в ту же сторону. Мотоциклист пытался притормозить, но было слишком поздно. Двухколесный транспорт врезался в ВАЗ.

В результате аварии пострадал мотоциклист. Он получил травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали.

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