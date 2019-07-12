В Новочеркасске мотоциклист пострадал в ДТП с участием ВАЗа



В Новочеркасске мотоциклист пострадал в ДТП с участием ВАЗа. Авария произошла на выезде из города 13 июля около 6 часов. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.



По данным издания, мужчина за рулем «ВАЗ-2107» выезжал с заправки через сплошную линию разметки. Он не предоставил проезд мотоциклисту, который направлялся в ту же сторону. Мотоциклист пытался притормозить, но было слишком поздно. Двухколесный транспорт врезался в ВАЗ.



В результате аварии пострадал мотоциклист. Он получил травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали.