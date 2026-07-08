Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Новочеркасске из вагона поезда Москва – Анапа при пожаре эвакуированы пассажиры

В Новочеркасске из вагона поезда Москва – Анапа при пожаре эвакуированы пассажиры
В городе Новочеркасске горел вагон поезда по маршруту Москва – Анапа. Пожар разгорелся 4 июля в головном вагоне поезда.

По предварительным данным, в вагоне загорелся бойлер на небольшой площади в 1 квадратный метр. Персоналу пришлось эвакуировать пассажиров. К счастью, огонь потушили еще до прибытия пожарных.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, предварительная причина пожара — аварийный режим работы бойлерной установки.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика