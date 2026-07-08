В Новочеркасске из вагона поезда Москва – Анапа при пожаре эвакуированы пассажиры
В городе Новочеркасске горел вагон поезда по маршруту Москва – Анапа. Пожар разгорелся 4 июля в головном вагоне поезда.
По предварительным данным, в вагоне загорелся бойлер на небольшой площади в 1 квадратный метр. Персоналу пришлось эвакуировать пассажиров. К счастью, огонь потушили еще до прибытия пожарных.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, предварительная причина пожара — аварийный режим работы бойлерной установки.