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В Новочеркасске иномарка сбила подростка

В Новочеркасске иномарка сбила подростка
В Новочеркасске водитель иномарки сбил подростка. 16-летний парень перебегал дорогу на проспекте Платовском в неположенном месте.

По предварительным данным, 38-летний мужчина, управляя «Фольксвагеном Пассат», ехал недалеко от дома № 59б. Вдруг на дороге появился несовершеннолетний. Водитель не успел затормозить и наехал на мальчика.

- В результате ДТП пострадал пешеход, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В ведомстве добавили, что в паре метров от места происшествия была «зебра».

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