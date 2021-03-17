В Новочеркасске иномарка сбила подростка
В Новочеркасске водитель иномарки сбил подростка. 16-летний парень перебегал дорогу на проспекте Платовском в неположенном месте.
По предварительным данным, 38-летний мужчина, управляя «Фольксвагеном Пассат», ехал недалеко от дома № 59б. Вдруг на дороге появился несовершеннолетний. Водитель не успел затормозить и наехал на мальчика.
- В результате ДТП пострадал пешеход, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
В ведомстве добавили, что в паре метров от места происшествия была «зебра».