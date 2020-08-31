В Новочеркасске два человека погибли при пожаре в квартире пятиэтажного дома

В Новочеркасске загорелась квартира в жилом доме на пятом этаже. ЧП произошло 1 сентября около 21:00 на проспекте Баклановском, 188Б.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения пожара привлекли 25 спасателей и семь машин. Ликвидировать пламя удалось в течение получаса. Однако при тушении двое спасателей пострадали. Им оказали помощь в дежурной карете скорой помощи.После того как пожар потушили, в квартире нашли двоих погибших - мужчину и женщину. Их личности устанавливают.