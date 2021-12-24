В Новочеркасске 47-летняя женщина попала под колеса «Нивы»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области мужчина на отечественном внедорожнике сбил женщину. Авария произошла на улице Калинина в Новочеркасске вечером 27 декабря.По предварительным данным, 53-летний мужчина ехал на «ВАЗ-2131» со стороны улицы Горького. Внезапно на дорогу вышла женщина. Шофер внедорожника не успел затормозить, так как не был готов к тому, что пешеход выйдет на проезжую часть вне перехода. В итоге женщина оказалась на земле.- В результате случившегося 47-летняя женщина получила травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшая доставлена в МУЗ БСМП Новочеркасска.