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В Новочеркасске 47-летняя женщина попала под колеса «Нивы»

В Новочеркасске 47-летняя женщина попала под колеса «Нивы»
В Ростовской области мужчина на отечественном внедорожнике сбил женщину. Авария произошла на улице Калинина в Новочеркасске вечером 27 декабря.

По предварительным данным, 53-летний мужчина ехал на «ВАЗ-2131» со стороны улицы Горького. Внезапно на дорогу вышла женщина. Шофер внедорожника не успел затормозить, так как не был готов к тому, что пешеход выйдет на проезжую часть вне перехода. В итоге женщина оказалась на земле.

- В результате случившегося 47-летняя женщина получила травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшая доставлена в МУЗ БСМП Новочеркасска.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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