В ночь на 2 июля ПВО отразили атаку дронов над Азовским морем

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В ночь на 2 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным ведомства, средства ПВО работали с 20:00 до 07:00. За это время над различными регионами России были перехвачены и уничтожены 327 беспилотных летательных аппаратов.Дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.