В ночь на 16 июля над Ростовской областью отразили атаку 25 беспилотников

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В ночь на16 июля Ростовская область успешно отразила массированную атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Союсарь.Согласно информации главы региона, средства противовоздушной обороны справились с задачей, сбив около двух с половиной десятков беспилотных летательных аппаратов. Инциденты произошли как в городе Таганроге, так и на территории пяти районов области. В частности, атаке подверглись: Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский районы.К счастью, по предварительным данным, пострадавших среди населения и значительных разрушений на земле удалось избежать. Информация продолжает поступать и уточняется.Стоит отметить, что режим "беспилотной опасности", введенный в связи с атакой, был отменен около шести часов утра. Ранее, в ночные часы, также объявлялась угроза ракетного удара, которая была снята примерно к четырем часам утра.