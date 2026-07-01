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В ночь на 1 июля атаку БПЛА отразили в четырех районах Ростовской области

В ночь на 1 июля атаку БПЛА отразили в четырех районах Ростовской области

В ночь на 1 июля в Ростовской области были успешно отражены атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, дроны были уничтожены в четырех районах на севере области.

- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском, – уточнил губернатор.

По предварительным данным, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Сведения продолжают уточняться.

В настоящее время угроза, связанная с действиями беспилотников, сохраняется. Власти призывают жителей области быть максимально осторожными: покинуть открытые пространства, зайти в помещения и не приближаться к окнам.
Фото: Donday
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