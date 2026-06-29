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В Неклиновском районе расширили зону ЧС после атаки БПЛА на «Самбекские высоты»

В Неклиновском районе расширили зону ЧС после атаки БПЛА на «Самбекские высоты»
В Неклиновском районе расширили границы зоны ЧС после атаки БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты». Об этом 29 июня сообщили в районной администрации.

Инцидент произошел 27 июня. После прилета беспилотника на территории «Самбекских высот» пострадали 10 человек. Восемь жителей уже выписали из больницы. Еще двое, в том числе семилетняя девочка, остаются под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как стабильное.

В результате атаки повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра.

В администрации Неклиновского района уточнили, что из-за последствий атаки БПЛА границы зоны ЧС в Самбекском сельском поселении были расширены. Глава района поручил усилить внимание к вопросам антитеррористической безопасности и взаимодействия между ведомствами.
Фото: Юрий Слюсарь
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