В небе над Ростовом заметили необычный след от самолета, задержавшийся в воздухе

Фото: Дондей

Необычный след, напоминающий инверсионный, вызвал беспокойство у жителей Ростова-на-Дону. Утром 23 сентября горожане заметили на небе странную белую полосу, которая постепенно исчезала. Причина появления этого следа остаётся неизвестной, так как никто не слышал взрывов или ударов, характерных для работы ПВО.Следует отметить, что после полуночи 23 сентября в Ростовской области система ПВО уничтожила несколько беспилотников в районе Каменска-Шахтинского. В результате падения обломков загорелась сухая трава. Однако вероятность, что инверсионный след от действия ПВО в Каменском районе мог быть виден в Ростове, очень мала, учитывая, что с момента уничтожения беспилотников прошло около 8 часов.Официальные службы пока не предоставили комментарии по поводу появления странного следа в небе.