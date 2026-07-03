Фото: Дондей

В Нахичевани подрядчик решил самовольно снести аварийный дом. Инцидент произошел 3 июля на улице Налбандяна, 85.По словам очевидцев, опорная стена здания рухнула на проезжую часть. На место приехали сотрудники ГО и ЧС. К счастью, никто не пострадал.Но, как оказалось, это было не обрушение, а демонтажные работы. Подрядчик выехал на объект и, никого из администрации не уведомив, начал производить снос, нарушив еще при этом технику безопасности.Кирпичи повредили авто. Выяснилось, что транспорт принадлежит подрядчику. Вероятно, за такую инициативу компанию ждет штраф.