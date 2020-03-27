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В Москву отправят лучших вирусологов Ростовской области

В Москву отправят лучших вирусологов Ростовской области
Для борьбы с коронавирусом из разных городов России привлекут лучших специалистов в области вирусологии. Лучшие врачи из Ростовской области поедут лечить людей в Москву. Об этом сообщает DonDay.ru.

По данным издания, это медики из противочумного института, областной клинической больницы № 1 и других медицинских учреждений.

По данным статистики, наибольшее количество заболевших сейчас именно в столице. Медики прогнозируют, что основная борьба с коронавирусом начнётся с Москвы.

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