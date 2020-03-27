В Москву отправят лучших вирусологов Ростовской области



Для борьбы с коронавирусом из разных городов России привлекут лучших специалистов в области вирусологии. Лучшие врачи из Ростовской области поедут лечить людей в Москву. Об этом сообщает DonDay.ru.



По данным издания, это медики из противочумного института, областной клинической больницы № 1 и других медицинских учреждений.



По данным статистики, наибольшее количество заболевших сейчас именно в столице. Медики прогнозируют, что основная борьба с коронавирусом начнётся с Москвы.