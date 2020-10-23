В Москве задержали мужчину, ограбившего соседку в хуторе под Ростовом

В Москве арестовали мужчину, который ограбил жительницу хутора Ленинаван Ростовской области. Об этом сообщил изданию DonDay.ru собственный источник.Как стало известно, обвиняемый Арут К. уехал на заработки в Москве. После того, как у мужчины не заладились отношения со столичными родственниками и поиски с работой, он вернулся в Ростовскую область, хутор Ленинаван, к дяде Арутюну М. Сначала племянник выпрашивал у 52-летнего родственника деньги. Когда Арут понял, что и этот эксперимент обречён на провал, он предложил взрослому мужчине ограбить соседний дом на улице Восточной, 18/1.Правонарушители планировали ворваться во владения к хозяйке и забрать драгоценности, деньги, стоящие вещи. Но они испугались и прикинулись рабочими, которым хотелось принять душ на её дворе. Доброжелательная пожилая женщина пошла им на уступки в пять утра. Спустя полчаса, осмелевшие мужчины вернулись к дому пенсионерки со словами: «Это ограбление!».У хозяйки в это время гостила 12-летняя внучка. Чтобы злоумышленники не навредили ребёнку, она готова была отдать свои последние сбережения - две тысячи рублей. Мужчины проигнорировали просьбы пожилой женщины, связали её скотчем и принялись опустошать дом. К счастью, к жилью подъехал автомобиль. Испугавшиеся правонарушители, выпрыгнули из окна со всем награбленным имуществом: 2,5 тысячи рублей, золотой цепочкой и серёжками.Жителя хутора Арутюна М. задержали 23 октября по подозрению в «Разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище». Его заключили под стражу на два месяца. Арут К. решил укрыться в Москве. Однако племянника поймали в столице спустя два дня.За совершённые действия, правонарушителям грозит до 12 лет тюремного заключения.