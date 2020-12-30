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В Морозовске при пожаре пострадала женщина

В Морозовске при пожаре пострадала женщина
В городе Морозовске при пожаре пострадала женщина. ЧП случилось глубокой ночью 4 января на улице Зеленского. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома. Огнем было охвачено пять квадратных метров помещения. Едкий дым заполонил весь подъезд, и жильцам пришлось покинуть свои квартиры на некоторое время. В результате происшествия пострадала владелица горевшего жилья. Ее госпитализировали.

В региональном МЧС добавили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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