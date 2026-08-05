В Миллеровском районе без вести пропала 17-летняя девушка

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В хуторе Сулине Миллеровского района без вести пропала 17-летняя девушка. Ева Борисова ушла в неизвестном направлении 1 августа. Ее родные забили тревогу и обратились за помощью в поисках к волонтерам.В последний раз Еву видели в темной рубашке, черном корсете, синих джинсах и светлых кроссовках. Ростом жительница Сулина 162 сантиметра, у нее худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.Любую информацию о местонахождении Евы Борисовой необходимо сообщить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.