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В Миллерово в районе агропромышленного техникума размыло часть дороги

В Миллерово в районе агропромышленного техникума размыло часть дороги
В Миллерово Ростовской области размыло часть дороги в районе агропромышленного техникума. Местные жители опубликовали фотографии в социальных сетях 16 октября.

На снимках видно, что обочина на улице Квартал ДСХТ раскрошилась на мелкие фрагменты. Причиной этого стали непогода и частые дожди, в результате чего часть дороги сползла, образовав крутой обрыв. Также пострадал участок асфальтированного покрытия, который «ушёл» вслед за оползнем.

Горожане обеспокоены сложившейся ситуацией и опасаются, что если не принять срочные меры, то под землю может провалиться проезжая часть.

Администрации города следует обратить внимание на эту проблему и принять соответствующие меры.
Фото: соцсети
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