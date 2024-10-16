В Миллерово в районе агропромышленного техникума размыло часть дороги

Фото: соцсети

В Миллерово Ростовской области размыло часть дороги в районе агропромышленного техникума. Местные жители опубликовали фотографии в социальных сетях 16 октября.На снимках видно, что обочина на улице Квартал ДСХТ раскрошилась на мелкие фрагменты. Причиной этого стали непогода и частые дожди, в результате чего часть дороги сползла, образовав крутой обрыв. Также пострадал участок асфальтированного покрытия, который «ушёл» вслед за оползнем.Горожане обеспокоены сложившейся ситуацией и опасаются, что если не принять срочные меры, то под землю может провалиться проезжая часть.Администрации города следует обратить внимание на эту проблему и принять соответствующие меры.