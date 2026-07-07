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В Миллерово Ростовской области подросток на мотоцикле попал в больницу после ДТП

В Миллерово Ростовской области подросток на мотоцикле попал в больницу после ДТП


В городе Миллерово Ростовской области произошла авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Инцидент случился нп улице Российской вечером 6 июля.

35-летний водитель «ВАЗ 21099» выполнял маневр разворота. По предварительной версии, мужчина не убедился в безопасности движения. Задним ходом он задел мотоцикл «Рейсер», за рулем которого сидел 15-летний подросток.

Ребенка отбросило на другие припаркованные авто. Он получил травмы.
Фото: Rostov.ru
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