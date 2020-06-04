В массовом ДТП в Ростовской области один погиб, один пострадал

Массовое ДТП, в результате которого погиб человек, произошло в Донецке Ростовской области. Авария случилась около полудня 9 июня на пересечении переулка Победы и улицы Максима Горького.По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший колбасу, и «Хонда Аккорд» двигались в одном направлении. Возле перекрёстка водитель иномарки стал обгонять третью машину, но не рассчитал расстояние и столкнулся с автобусом, а также «Фольксвагеном», который поворачивал им навстречу. Автомобили двигались с большой скоростью, и от удара их разбросало в разные стороны. Микроавтобус несколько раз перевернулся, его 58-летнего водителя выбросило из салона. От полученных травм мужчина погиб на месте.«Хонда» врезалась в каменный забор, затем её откинуло в дерево. Автомобилист пострадал и был доставлен в больницу. Пока не известно, что случилось с водителем «Фольксвагена».Местные жители рассказали, что погибший жил буквально в ста метрах от места трагедии. Он возвращался домой с работы.