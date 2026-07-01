В массовом ДТП в Багаевском районе один человек погиб и двое пострадали

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В Багаевском районе Ростовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на участке, где в настоящее время ведутся ремонтные работы.Жесткое ДТП произошло днем 1 июля на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». По предварительным данным, движение колонны автомобилей было затруднено из-за проводимых работ. В какой-то момент 34-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий впереди автомобиль «Опель Астра», за рулем которого находился 45-летний мужчина.От мощного удара «Опель» сместился вперед и столкнулся с «Киа Рио», управляемой 58-летним водителем. Последний автомобиль, в свою очередь, врезался в «Киа Церато», где находился 55-летний водитель.В результате столкновения, к сожалению, скончался 67-летний пассажир автомобиля «Опель Астра». Водитель «Опеля» и его 43-летний попутчик были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.На месте происшествия работали экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются