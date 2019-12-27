В массовой аварии с участием автобуса Москва – Ростов один человек погиб, трое пострадали



На трассе М-4 «Дон» произошла массовая авария с участием рейсового автобуса Москва – Ростов. ДТП случилось около трёх часов ночи 29 декабря в Елецком районе Липецкой области.



По информации регионального управления МЧС, на платном участке трассы столкнулись автобус «Неоплан», легковой автомобиль «Форд Фокус», микроавтобус «Фольксваген» и КамАЗ.



В аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Ещё три пассажира этой же иномарки госпитализированы.



В момент ДТП в рейсовом автобусе, направлявшемся в Ростов, находились 70 человек. Пассажиров в течение нескольких часов отправили на попутных машинах, сообщает ТАСС.



По информации МВД, авария произошла на плохо освещенном участке дороги. Кроме того, происшествию мог поспособствовать влажный асфальт.

