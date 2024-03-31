В массовой аварии с автобусом на трассе М-4 «Дон» пострадали трое

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области три человека пострадали в массовом ДТП с автобусом. Авария произошла 30 марта около 14:30 неподалеку от поселка Каменоломни Октябрьского района.Предварительно, 38-летняя женщина за рулем «Шивроле Нива» двигалась в сторону поселка. На регулируемом перекрестке она не пропустила «Хендай IX 35». На большой скорости машины столкнулись. Удар был настолько сильным, что транспорт опрокинулся, вылетел на встречную полосу и протаранил автобус «ГА3-A64R45», которым управлял 45-летний мужчина.В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка «Хендай IX 35». 47-летнему водителю автомобиля и 15-летнему пассажиру оказали разовую помощь на месте.