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В массовой аварии с автобусом на трассе М-4 «Дон» пострадали трое

В массовой аварии с автобусом на трассе М-4 «Дон» пострадали трое
На трассе в Ростовской области три человека пострадали в массовом ДТП с автобусом. Авария произошла 30 марта около 14:30 неподалеку от поселка Каменоломни Октябрьского района.

Предварительно, 38-летняя женщина за рулем «Шивроле Нива» двигалась в сторону поселка. На регулируемом перекрестке она не пропустила «Хендай IX 35». На большой скорости машины столкнулись. Удар был настолько сильным, что транспорт опрокинулся, вылетел на встречную полосу и протаранил автобус «ГА3-A64R45», которым управлял 45-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка «Хендай IX 35». 47-летнему водителю автомобиля и 15-летнему пассажиру оказали разовую помощь на месте.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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